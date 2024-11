Ελλάδα – Αγγλία: Η αποστολή των «τριών λιονταριών» για το «μεγάλο» ματς στο ΟΑΚΑ

Το Ελλάδα –Αγγλία για την 5η αγωνιστική του Nations League δεν αποκλείεται να κρίνει την πρωτιά στον όμιλο, αλλά και την άνοδο στη League A της διοργάνωσης.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Λι Κάρσλεϊ, ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών της Αγγλίας για το Nations League, κόντρα στην Εθνική Ελλάδας και την Ιρλανδία.

Ο Άγγλος προπονητής θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Φιλ Φόντεν, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή των «τριών λιονταριών». Στις επιλογές του για πρώτη φορά οι Χάργουντ-Μπέλις και Λιούις Χολ. Μέσα και οι Κόουλ Πάλμερ, Ντέκλαν Ράις και Τζακ Γκρίλις οι οποίοι έμειναν εκτός από τα τελευταία παιχνίδια των ομάδων τους.

Η Εθνική Ελλάδας μετά το 4/4 που έχει κάνει στο Nations League, βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 12 βαθμούς και ακολουθεί η Αγγλία με 9, η Ιρλανδία με 3 και η Φινλανδία χωρίς βαθμό. Έχοντας εξασφαλίσει την 2η θέση στον όμιλο, η Εθνική ποδοσφαίρου -στα δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου- στοχεύει στο να ολοκληρώσει την αγωνιστική της υπέρβαση: Νίκη, πρώτη θέση και άνοδο στους ισχυρούς της Ευρώπης!

Η Αγγλία θα προσπαθήσει να φύγει με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ, προκειμένου να είναι ισόβαθμη με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι έτσι να περιμένει κάποια γκέλα της Γαλανόλευκης μέσα στη Φινλανδία -και δική της νίκη, εντός με την Ιρλανδία- για να ανέβει στην πρώτη θέση, η οποία οδηγεί στη League A.

Αυτό θα είναι και το προτελευταίο ματς του Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο της Αγγλίας. Η Αγγλία θα έχει αμυντικές απουσίες κόντρα στην Ελλάδα. Χάρι Μαγκουάιρ, Τζον Στόουνς και Λουκ Σο είναι εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ στο ΟΑΚΑ δεν θα βρεθεί ούτε και ο Κόμπι Μαϊνού.

