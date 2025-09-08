Ελλάδα – Δανία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026, με στόχο το 2/2. Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί.
Στο ίδιο χρονικό σηκείο, το Λευκορωσία - Σκωτίσ είναι στο 0-0
Κακό σουτ του Τζόλη έξω από τη μεγάλη περιοχή ρης Δανίας και θέση αριστερά, με το δεξί πόδι
Εδώ και περίπου 5 λεπτά η Δανία δείχνει να "πατάει" καλύτερα και να κυκλοφορεί την μπάλα προς τα ελληνικά καρέ
Ο Μέχελε έκανε επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα από αριστερά για τον Μπίρεθ, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μάζεψε
Ο Καρέτσας έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, βγάζοντας κάθετες προς τον Παυλίδη
Ο Βαγγέλης παυλίδης αρχηγός της εθνικής
Η ώρα για τους εθνικούς ύμνους - Πρώτος ακούγεται αυτός της Δανίας
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους
Λιγότερο από δέκα λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα
Τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τους οπαδούς να ζητοκραυγάζουν πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση
Θυμίζουμε ότι η Δανία είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου και φαβορί για την πρώτη θέση
Υπάρχουν κ περίπου 500 οπαδοί της Δανίας
30.000 φίλοι της Εθνικής θα γεμίσουν το "Καραϊσκάκης"
Η βαθμολογια του ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική
Ελλάδα 3 βαθμοί (5-1)
Σκωτία 1 βαθμός (0-0)
Δανία 1 βαθμός (0-0)
Λευκορωσία 0 βαθμοί (0-0)
Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)
Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)
4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)
VAR: Σαν (Ελβετία), Σιμένας (Λιθουανία)
Δανία (Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Μελε, Α. Κρίστενσεν, Όλσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Ντάμσγκαρντ, Φρόχολοντ. Μπίρετ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ.
Αναπληρωματικοί: Χέρμανσεν, Γιόργκενσεν, Βέστεργκαρντ, Χόγκσμπεργκ, Ο’Ράιλι, Οσούλα, Χόιλουντ, Γκρόνμπεκ, Ντόλμπεργκ, Ντόργκου, Λάρσεν, Ντρέιερ.
Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Παυλίδης, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τσιμίκας
Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης
Για την αναμέτρηση με τους Δανούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ίδια κατά 10/11 την ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Λευκορώσους, με μόνη αλλαγή αυτή του Μπακασέτα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντέλια
Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί (0-0 με την Σκωτία στη Κοπεγχάγη)
Απόψε, στο ίδιο γήπεδο -με την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει sold out- θέλει τη νίκη επί των Σκανδιναβών, για να κάνει νέο βήμα προς τα τελικά του Μουντιάλ
Η Ελλάδα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της, νικώντας με 5-1 τη Λευκορωσία στο Φάληρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Δανία για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026
