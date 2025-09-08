Ελλάδα – Δανία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Για την αναμέτρηση με τους Δανούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ίδια κατά 10/11 την ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Λευκορώσους, με μόνη αλλαγή αυτή του Μπακασέτα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντέλια