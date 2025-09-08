Αθλητικά

Ελλάδα – Δανία live για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Sold out η αναμέτρηση στο "Γ. Καραϊσκάκης", λίγες ημέρες μετά το Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1 - Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί (0-0 με την Σκωτία στη Κοπεγχάγη)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026
2η αγωνιστική - 3ος όμιλος
0 - 0
Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται την Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026, με στόχο το 2/2. Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί.

22:06 | 08.09.2025

Στο ίδιο χρονικό σηκείο, το Λευκορωσία - Σκωτίσ είναι στο 0-0

22:00 | 08.09.2025
22'
Λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ ο Βαγιαννίδης
21:58 | 08.09.2025
15'

Κακό σουτ του Τζόλη έξω από τη μεγάλη περιοχή ρης Δανίας και θέση αριστερά, με το δεξί πόδι

21:52 | 08.09.2025
13'

Εδώ και περίπου 5 λεπτά η Δανία δείχνει να "πατάει" καλύτερα και να κυκλοφορεί την μπάλα προς τα ελληνικά καρέ

21:49 | 08.09.2025
8'

Ο Μέχελε έκανε επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα από αριστερά για τον Μπίρεθ, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μάζεψε

21:48 | 08.09.2025
5'

Ο Καρέτσας έχει πάρει αρκετές προσπάθειες, βγάζοντας κάθετες προς τον Παυλίδη

21:45 | 08.09.2025
21:45 | 08.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:40 | 08.09.2025

Ο Βαγγέλης παυλίδης αρχηγός της εθνικής

21:39 | 08.09.2025

Η ώρα για τους εθνικούς ύμνους - Πρώτος ακούγεται αυτός της Δανίας

21:37 | 08.09.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:37 | 08.09.2025

Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ζέσταμά τους

21:36 | 08.09.2025

Λιγότερο από δέκα λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα

21:35 | 08.09.2025

Τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τους οπαδούς να ζητοκραυγάζουν πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση

21:34 | 08.09.2025

Θυμίζουμε ότι η Δανία είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου και φαβορί για την πρώτη θέση

21:33 | 08.09.2025
21:32 | 08.09.2025
21:31 | 08.09.2025

Υπάρχουν κ περίπου 500 οπαδοί της Δανίας

21:30 | 08.09.2025

30.000 φίλοι της Εθνικής θα γεμίσουν το "Καραϊσκάκης"

21:29 | 08.09.2025

Η βαθμολογια του ομίλου μετά την πρώτη αγωνιστική

Ελλάδα 3 βαθμοί (5-1)

Σκωτία 1 βαθμός (0-0)

Δανία 1 βαθμός (0-0)

Λευκορωσία 0 βαθμοί (0-0)

21:27 | 08.09.2025

Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)

VAR: Σαν (Ελβετία), Σιμένας (Λιθουανία)

21:27 | 08.09.2025
21:26 | 08.09.2025

Δανία (Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Μελε, Α. Κρίστενσεν, Όλσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Ντάμσγκαρντ, Φρόχολοντ. Μπίρετ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ.

Αναπληρωματικοί: Χέρμανσεν, Γιόργκενσεν, Βέστεργκαρντ, Χόγκσμπεργκ, Ο’Ράιλι, Οσούλα, Χόιλουντ, Γκρόνμπεκ, Ντόλμπεργκ, Ντόργκου, Λάρσεν, Ντρέιερ.

21:26 | 08.09.2025
21:25 | 08.09.2025

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Τζόλης, Παυλίδης, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τσιμίκας

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

21:25 | 08.09.2025

Για την αναμέτρηση με τους Δανούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ίδια κατά 10/11 την ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς απέναντι στους Λευκορώσους, με μόνη αλλαγή αυτή του Μπακασέτα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντέλια

21:25 | 08.09.2025

Από ισοπαλία προέρχονται οι Σκανδιναβοί (0-0 με την Σκωτία στη Κοπεγχάγη)

21:23 | 08.09.2025

Απόψε, στο ίδιο γήπεδο -με την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει sold out- θέλει τη νίκη επί των Σκανδιναβών, για να κάνει νέο βήμα προς τα τελικά του Μουντιάλ

21:22 | 08.09.2025

Η Ελλάδα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της, νικώντας με 5-1 τη Λευκορωσία στο Φάληρο

21:22 | 08.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Δανία για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026

21:21 | 08.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
