Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Τεράστια νίκη για την Εθνική πόλο ανδρών και πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο ανδρών πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 15-13 κόντρα στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Ο Κάκαρης με τον Αργυρόπουλο ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Εθνική πόλο ανδρών στην τεράστια νίκη ενάντια στην Ιταλία, που «σφράγισε» το εισιτήριο για τον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο ημιτελικός της Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (23/01, 21:30). Αντίπαλός της θα είναι μία εκ των Σερβίας, Ισπανίας και Ουγγαρίας. Πρώτα, όμως έχει να δώσει ένα παιχνίδι ενάντια στην Ρουμανία για να ολοκληρώσει την πορεία της στον όμιλο (21/01/26, 21:30).

Το παιχνίδι

Η Εθνική πόλο ανδρών έκανε τρομερή αρχή στο παιχνίδι βγάζοντας τρομερές άμυνες και κατάφερε χάρη στα γκολ των Αργυρόπουλου και Κάκαρη να πάρει προβάδισμα με 2-0. Στο τέλος του χρόνου, όμως δέχτηκε ένα «κακό» γκολ από λάθος και οι Ιταλοί μείωσαν σε 2-1 στην ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου.

Στο 2ο οκτάλεπτο οι επιθέσεις πήραν μπροστά, όμως και σε αυτόν τον τομέα οι πάικτες του Θοδωρή Βλάχου είχαν το προβάδισμα έναντι των Ιταλών. Ο Αργυρόπουλος πέτυχε δύο ακόμα τέρματα. Οι Σκουμπάκης και Γκίλλας βρήκαν και αυτόι δίχτυα για να αυξήσουν τη διαφορά έναντι των Ιταλών σε 6-4 στο τέλος του οκταλέπτου.

Ο Έλληνας προπονητής έκανε επιτυχημένο challenge που έδωσε εκτέλεση πέναλτι στον Αργυρόπουλο σε νεκρό χρόνο για να πάρει η Ελλάδα προβάδισμα δύο γκολ.

Η Εθνική πόλο ανδρών ούτε στο τρίτο οκτάλεπτο πάτησε φρένο και νικώντας 4-3 αύξησε τη διαφορά σε 10-7, λίγο πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα. Ο Κάκαρης ήταν φανταστικός για την Ελλάδα κερδίζοντας πολλές μονομαχίες στον φουνταριστό, πετυχαίνοντας και ένα τέρμα.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι Ιταλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ήταν εκεί όταν η μπάλα έκαιγε και δεν άφησαν ποτέ τους αντιπάλους τους να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τα δύο γκολ, που ήταν και η τελική απόσταση των δύο ομάδων.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.