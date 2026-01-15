Ελλάδα – Κροατία: Η Εθνική πόλο ανδρών με νίκη ανοίγει το δρόμο της πρόκρισης στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Κροατία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου (15/01/26, 21:30, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα για πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο.

Η Κροατία και η Εθνική πόλο ανδρών έχουν δύο νίκες και ισοβαθμούν με έξι βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου τους και όποιος πάρει το τρίποντο στο παιχνίδι του Βελιγραδίου θα τερματίσει μόνος πρώτος στην κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών υπάρχουν δύο φάσεις ομίλων και δεν υπάρχει προημιτελικός.

Στη δεύτερη φάση ομίλων οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου της εθνική ομάδας θα δημιουργήσουν έναν όμιλο έξι ομάδων, μαζί με τις τρεις πρώτες του Δ’ ομίλου. Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους απέναντι στις άλλες ομάδες που προκρίθηκαν μαζί τους και θα δώσουν τρία παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν την παρουσία στον ημιτελικό.

Από το νέο όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες, που θα αναμετρηθούν στους «4» του θεσμού με τις δύο που θα περάσουν από τον άλλο όμιλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το 2ο γύρο η Ελλάδα θα παίξει με τις Ιταλία, Ρουμανία και μία εκ των Τουρκία και Σλοβακία. Η σειρά των αγώνων θα οριστεί μετά το παιχνίδι με την Κροατία.

Αν η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κερδίσει θα έχει να δώσει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι ενάντια στην Ιταλία, που εν πολλοίς θα κρίνει την παρουσία της στους «4», αν βέβαια δεν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα κόντρα σε Ρουμανία και Τουρκία ή Σλοβακία, που είναι σαφώς πιο αδύναμοι αντίπαλοι.

Το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μία διάκριση που λείπει από την εθνική πόλο ανδρών σε αυτή τη «χρυσή» δεκαετία.

Στο άλλο μονοπάτι που θα φέρει την αντίπαλο της Εθνικής ομάδας στον ημιτελικό, αν καταφέρει να προκριθεί, βρίσκονται μεγάλες δυνάμεις του πόλο, όπως η Ουγγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ισπανία.