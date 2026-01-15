Αθλητικά

Ελλάδα – Κροατία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο των ανδρών

Με νίκη η γαλανόλευκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο
Εθνική πόλο ανδρών
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
3η αγωνιστική
Οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών/ EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο.

21:22 | 15.01.2026

Αναφορικά με τις συνθέσεις του αποψινού αγώνα, στην 14άδα της Ελλάδας επανέρχεται ο Νίκος Παπανικολάου, παίρνει τη θέση του Σεμίρ Σπάχιτς.

 
 

21:17 | 15.01.2026
Ντέρμπι κορυφής για τις δύο ομάδες

Αμφότερες έκαναν προπόνηση κόντρα σε Γεωργία και Σλοβενία και πλέον δίνουν μάχη για την κορυφή του ομίλου, η οποία θα αυξήσει τις πιθανότητες για παρουσία στα ημιτελικά

21:16 | 15.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

