Ελλάδα – Κροατία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο των ανδρών

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο.
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο3η αγωνιστική
21:22 | 15.01.2026
Αναφορικά με τις συνθέσεις του αποψινού αγώνα, στην 14άδα της Ελλάδας επανέρχεται ο Νίκος Παπανικολάου, παίρνει τη θέση του Σεμίρ Σπάχιτς.
21:17 | 15.01.2026
Ντέρμπι κορυφής για τις δύο ομάδες
Αμφότερες έκαναν προπόνηση κόντρα σε Γεωργία και Σλοβενία και πλέον δίνουν μάχη για την κορυφή του ομίλου, η οποία θα αυξήσει τις πιθανότητες για παρουσία στα ημιτελικά
21:16 | 15.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των ανδρών με την Κροατία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος