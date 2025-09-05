Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προκριματικά του Μουντιάλ ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/9/2025).

Η Εθνική Ελλάδας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθεια της για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, έχοντας θεωρητικά εύκολο έργο στην πρεμιέρα της στα προκριματικά.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 5 Σεπτεμβρίου

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

21:45 Novasports Premier League Δανία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Start Μαυροβούνιο – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 6HD Νήσοι Φερόες – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Ελβετία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ιταλία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ουκρανία – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ALPHA Ελλάδα – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers 2025