Αθλητικά

Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Πάνω από 5.000 φίλαθλοι έχουν κλείσει θέση στη Sunel Arena

Γεμάτο αναμένεται να είναι το Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ είναι έτοιμη και πάλι να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, με τους φίλους της «γαλανόλευκης» να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικά το «παρών» στη Sunel Arena στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων για την αυριανή (27/2/2026, 19:00) αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Πάνω από 5.000 φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους και θα δώσουν παλμό στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, «σπρώχνοντάς» το σε ακόμη μια νίκη.

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από την ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ. Οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας έχουν ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας των εισιτηρίων και συνεχίζουν να κλείνουν τη θέση τους για να βρεθούν στο πλευρό της, στο δρόμο για το Κατάρ.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster (211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 0:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο). Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
157
105
92
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo