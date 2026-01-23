Ελλάδα – Ουγγαρία: Η παράδοση στους αγώνες της Εθνικής πόλο των ανδρών κόντρα στους Μαγυάρους σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Εθνική πόλο ανδρών έχει ραντεβού με την ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου. Το απόγευμα (23.01.2026, 18;00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, με στόχο το 7/7 στη διοργάνωση και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά!

Η Εθνική πόλο ανδρών του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό απέναντι σε μία από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις του πόλο. Ο ημιτελικός της γαλανόλευκης θα κάνει… πρώτο σπριντ στις 18:00, μπορείτε να τον παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Η εθνική αντιμετώπισε την Ουγγαρία και στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2024 στο Ζάγκρεμπ, επικρατώντας 10-8 στη φάση των ομίλων. Αυτή είναι και η μοναδική ελληνική νίκη επί των Μαγυάρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε ένα σύνολο 13 αγώνων (δύο ισοπαλίες, δέκα ήττες).

Τα τελευταία χρόνια, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ξανά σε καθοριστικούς νοκ-άουτ αγώνες, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να θριαμβεύει στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αλλά να χάνει δικό του παιχνίδι δύο χρόνια αργότερα (2023), στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα, όπου ηττήθηκε στα πέναλτι. Ήταν η φορά που η “γαλανόλευκη” έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην κορυφή, τουλάχιστον μέχρι τώρα…

Η… παράδοση των δυο ομάδων στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ελλάδα – Ουγγαρία:

1970, Βαρκελώνη: 0-11

1985 Σόφια: 6-8

1989 Βόννη: 9-13

1991 Αθήνα: 7-10

1993 Σέφιλντ: 5-9

1999 Φλωρεντία: 3-8

2006 Βελιγράδι: 8-10

2008 Μάλαγα: 3-8

2010 Ζάγκρεμπ: 6-6

2012 Αϊντχόφεν: 7-9

2016 Βελιγράδι: 8-8, 10-13

2024 Ζάγκρεμπ: 10-8.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η Σερβία αντιμετωπίζει στις 21:30 την Ιταλία, με τους οικοδεσπότες να είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25.01.2026).