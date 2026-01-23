Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα ημιτελικού για την Εθνική πόλο των ανδρών στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Όλα τα βλέμματα των Ελλήνων φιλάθλων θα στραφούν το απόγευμα στην εντυπωσιακή “Belgrade Arena”, στον πρώτο ημιτελικό του 27ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Newsit.gr), με στόχο να επιβεβαιώσει για μια ακόμα φορά ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά και να κάνει ένα καθοριστικό βήμα για την κατάκτησή του

Η Εθνική πόλο των ανδρών είναι μοναδική με το απόλυτο των νικών μέχρι τώρα στη διοργάνωση (6 στα 6 στις δύο φάσεις των Ομίλων), θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό μομέντουμ και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25.01.2026).

Με νίκη κόντρα στην Ουγγαρία, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει το ιστορικό πρώτο της μετάλλιο στ Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, έχοντας όμως σαν μεγάλο στόχο, την κορυφή!

Η ομάδα του Βλάχου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και υπεπλήρης, αλλά κρατάει χαμηλούς τόνους και έχει μελετήσει καλά τους Μαγυάρους, που αποτελούν πάντα μια ισχυρή υπολογίσιμη δύναμη του παγκόσμιου πόλο και είναι επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.

Ο Ομοσπονδιακό τεχνικός έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς ξεπεράστηκε η ίωση του Δημήτρη Νικολαΐδη και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα.

Ιστορικά κυρίαρχος του θεσμού, με 13 τίτλους και συνολικά 26 μετάλλια, η Ουγγαρία πέρασε δια… πυρός και σιδήρου στα ημιτελικά, νικώντας 15-14 στα πέναλτι την -απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ισπανία, στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι της Β΄ φάσης. Πριν από αυτό, οι Μαγυάροι επικράτησαν διαδοχικά της Γαλλίας (15-7), του Μαυροβουνίου (13-10), της Μάλτας (21-6) και της Ολλανδίας (16-11), ενώ έχασαν 15-14 από τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Στο πλευρό της ομάδας μας για να την ενισχύσουν, αναμένεται να βρεθούν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.

Στον άλλον ημιτελικό, στις 21:30 της Παρασκευής, η οικοδέσποινα Σερβία αντιμετωπίζει την Ιταλία.