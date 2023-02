Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε της Σερβίας με 97-92 στην παράταση στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και έδωσε παράταση στην αγωνία των Σέρβων για πρόκριση στην τελική φάση.

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να ήταν αδιάφορη βαθμολογικά και η Σερβία το μεγάλο φαβορί για νίκη στα χαρτιά, ωστόσο στο γήπεδο η ψυχωμένη ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου κατάφερε να λυγίσει την παρέα του Νίκολα Μιλουτίνοφ, έχοντας σε διαστημικό βράδυ τον Μωραΐτη και τον Ρογκαβόπουλο.

H Εθνική Ελλάδας έδειξε τις ικανότητες της παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς παίκτες της Euroleague, την ώρα που οι Σέρβοι είχαν 2-3 άκρως ποιοτικές μονάδες στο ρόστερ τους.

Στο χέρι των Σέρβων η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θέλουν νίκη με τη Μεγάλη Βρετανία στην τελευταία αγωνιστική.

DIMITRIS MORAITIS BEATS THE BUZZER FROM HIS OWN FREE THROW LINE! 🚨#TissotBuzzerBeater x #FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/PUkPNoO004