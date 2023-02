Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε της Σερβίας με 97-92 στην παράταση στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έστειλε στο καναβάτσο τη Σερβία, με τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη να πραγματοποιούν τρομερές εμφανίσεις.

Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Σερβία:

