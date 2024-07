Ελλάδα – Σλοβενία: Το buzzer beater τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου που ξεσήκωσε το ΣΕΦ

Τρίποντο λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου σημείωσε ο Βασίλης Τολιόπουλος, νικώντας τον χρόνο στο τέλος της πρώτης περιόδου του Ελλάδα – Σλοβενία.

Το εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο της Εθνικής μπάσκετ κόντρα στην Σλοβενία, στον ημιτελικού του Προολυμπιακού του ΣΕΦ, ολοκληρώθηκε με buzzer beater τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλο.

Σκοράροντας στο μηδέν για το 32-14, ο ηγέτης του Άρη, κατάφερε να σκοράρει, πανηγύρισε έξαλλα και ξεσήκωσε το ΣΕΦ.

Call him Vassilis Tissot-opoulos because he’s right on time #FIBAOQT x @hellenicbf



