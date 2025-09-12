Ελλάδα – Τουρκία: Η εξαίρεση των Ντόρσεϊ – Καλαϊτζάκη και οι πρωταγωνιστές, Οσμανί και Οσμάν

Ένα… βουνό καλείται να ανεβεί η εθνική μπάσκετ, στο δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ. Η γαλανόλευκη έμεινε στο -18 από την Τουρκία (31-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Πρώτος σκόρερ της εθνικής μας είναι ο Τάιλερ Ντόρσι με 9 πόντους (3/4 τρίποντα), με τον Καλαίτζάκη να τον ακολουθεί με 7 πόντους και 1/1 τρίποντα. Με μόλις 4 πόντους (2/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μικρή συνεισφορά, αφού ήταν καλά κλεισμένος από το αμυντικό σύστημα της Τουρκίας.

Η εθνική μπάσκετ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 12 λάθη! Για την τουρκική ομάδα απίστευτη εμφάνιση πραγματοποίησε στο πρώτο μέρος ο Ερκάν Οσμάνι με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ ο Τσεντί Οσμάν πρόσθεσε άλλους 8 π. Δίνοντας στην ομάδα του πολλές λύσεις στην άμυνα.

Ο Αλπερέν Σενγκούν έμεινε στους 5 πόντους, αλλά 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Ελλάδα: 6/14 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/6 βολές, 18 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 3 επιθετικά), 8 ασίστ, 9 φάουλ, 12 λάθη, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ

Τουρκία: 15/30 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/6 βολές, 20 ριμπάουντ (13 αμυντικά – 7 επιθετικά), 14 ασίστ, 8 φάουλ, 2 λάθη, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ