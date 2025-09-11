Ελλάδα – Τουρκία: Η Euroleague θυμήθηκε το «Είσαι ο No1 κόουτς» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Εργκίν Αταμάν

Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025, 21:00, Newsit.gr) για ένα “εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket. Δυο από τις προσωπικότητες που αναμένεται να ξεχωρίσουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Εργκίν Αταμάν.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν δεν παρέλειψε να κάνει ένα σχόλιο για τον “Greek freak”, ξεκινώντας έτσι τα mind games του, όπως ανέφερε και ο Βασίλης Σπανούλης, “στοχεύοντας” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με αφορμή το… αντάμωμα των Εργκίν Αταμάν και Γιάννη Αντετοκούνμπο στο “μεγάλο” ματς της Λετονίας, η Euroleague έκανε μια αναδρομή στο Final Four του Βερολίνου το 2024, όταν ο “Greek freak” είχε τετ α τετ με τον Τούρκο κόουτς, μετά την κατάκτηση της κούπας από τον Παναθηναϊκό.

“Είσαι ο Νο1, ο καλύτερος κόουτς στον κόσμο, θα ήθελα να παίξω για σένα”, ήταν η ατάκα του αστέρα της Εθνικής και των Μιλγουόκι Μπακς.

After helping @paobcgr claim their seventh in Berlin of 2024@Giannis_An34 claimed Ergin Ataman was the best coach in the world.



Tomorrow they meet in the @eurobasket semi-final it does NOT get bigger

Η Euroleague Basketball ανέτρεξε σε εκείνη τη στιγμή, δείχνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας στα ημιτελικά.