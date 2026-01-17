Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Η ώρα του αγώνα της Εθνικής πόλο των ανδρών και το κανάλι που θα δείξει τη «μάχη» της στο ευρωπαϊκό

Η Ελλάδα θέλει να κρατήσει το αήττητο σερί της κόντρα στους γείτονες (4/4) στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με ένα -θεωρητικά τουλάχιστον- βατό παιχνίδι, απέναντι στην Τουρκία, αρχίζει σήμερα (17.01.2026) η εθνική πόλο των ανδρών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Μετά τη δραματική αλλά υπερπολύτιμη νίκη επί της Κροατίας, στην «αυλαία» της Α΄ φάσης, η εθνική πόλο των ανδρών αναμένεται να έχει σαφώς πιο εύκολο έργο στην πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου, παρά την απουσία του αρχηγού Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με την “χρβάτσκα” και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων.

Η ελληνική ομάδα μεταφέρει στο Β΄ φάση τις νίκες που πέτυχε επί Γεωργίας και Κροατίας και έτσι εκκινεί ως επικεφαλής του ΣΤ΄ ομίλου με έξι βαθμούς, όσους και η Ιταλία. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας θα προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια, οπότε η εθνική πρέπει να νικήσει Τουρκία και Ρουμανία και, ενδιάμεσα, να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο ντέρμπι της Δευτέρας (19/1) με τους «σετεμπέλο».

Σε περίπτωση ήττας, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα πρέπει να περιμένει την τελευταία αγωνιστική (Τετάρτη 21/1) και την αναμέτρηση των «σετεμπέλο» με την Κροατία, για να μάθει αν θα πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Το πρώτο σπριντ στο Ελλάδα – Τουρκία θα γίνει στις 19:00. Το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

