Ελλάδα – Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πέταξε» πάνω από τους αντιπάλους του και κάρφωσε για την Εθνική μπάσκετ

Μπορεί η Εθνική μπάσκετ να μην παρουσιάζει καλή εικόνα στον ημιτελικό του Eurobasket κόντρα στην Τουρκία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως χάρισε μία καταπληκτική φάση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το διάδρομο και κάρφωσε πάνω από τον αντίπαλό του, για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ στον ημιτελΙκό με αντίπαλο την Τουρκία. Πρόσφερε μία εντυπωσιακή φάση στους Έλληνες φιλάθλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω στον Αλπερέν Σενγκούν σηκώθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.