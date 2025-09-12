Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πέταξε» πάνω από τους αντιπάλους του και κάρφωσε για την Εθνική μπάσκετ

Τρομακτικό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Τουρκία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Τουρκία/REUTERS/Ints Kalnins

Μπορεί η Εθνική μπάσκετ να μην παρουσιάζει καλή εικόνα στον ημιτελικό του Eurobasket κόντρα στην Τουρκία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως χάρισε μία καταπληκτική φάση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το διάδρομο και κάρφωσε πάνω από τον αντίπαλό του, για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ στον ημιτελΙκό με αντίπαλο την Τουρκία. Πρόσφερε μία εντυπωσιακή φάση στους Έλληνες φιλάθλους.

 

Πάνω στον Αλπερέν Σενγκούν σηκώθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αθλητικά
