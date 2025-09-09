Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025: Η ημέρα και η ώρα του ιστορικού αγώνα

Την Παρασκευή η γαλανόλευκη θα παλέψει για την πρόκριση στον τελικό
Ο Βασίλης Τολιόπουλος
Ο Βασίλης Τολιόπουλος / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket και μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων, κλείνοντας ιστορικό ραντεβού με την Τουρκία.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε σε ημιτελικά Eurobasket για πρώτη φορά μετά το 2009 και θα διεκδικήσει την πρόκριση της στον τελικό κόντρα στην ισχυρή Τουρκία.

Το μεγάλο ραντεβού των δύο ομάδων στη ζώνη των μεταλλίων είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με την ώρα να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα από τους διοργανωτές.

Η γαλανόλευκη θα έχει δύο ευκαιρίες για μετάλλιο, στον μεγάλο ή τον μικρό τελικό. Ευχή όλων είναι την Παρασκευή να έχουμε κλειδώσει το μετάλλιο και να διεκδικούμε την κορυφή της Ευρώπης.

