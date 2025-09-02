Ελλάδα – Βοσνία: Νοκ άουτ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Με 10 παίκτες θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο παιχνίδι με τη Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket. Εκτός αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Ααρεντζάκης.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα παραταχθεί με σημαντικά προβλήματα στον αγώνα με τη Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και θα προφυλαχθεί από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ενόψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί.

Τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς εκτός είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεν θα αγωνιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση την παραμονή του αγώνα κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να ζοριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θέλει τη νίκη για να κάνει το 4/4 στον όμιλο και να πραγματοποιήσει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης που της… στρώνει τον δρόμο προς τα μετάλλια.