“Λύγισε” κι εγκατέλειψε το Wimbledon! Η Έμα Ραντουκάνου δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Άδοξο τέλος είχε τη Δευτέρα (05.07.2021) η παρουσία της Έμα Ραντουκάνου στο Wimbledon. Η 18χρονη Βρετανίδα εγκατέλειψε στα μέσα του 2ου set της αναμέτρησής της με την Άιλα Τομλιάνοβιτς για τον 4ο γύρο του Grand Slam και είπε “αντίο” στο τουρνουά της χώρας της.

Στο ντεμπούτο της στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon και σε επίπεδο WTA, η Ραντουκάνου (Νο338 στην παγκόσμια κατάταξη) κατάφερε να φτάσει μέχρι τους “16” της διοργάνωσης αλλά εκεί… λύγισε, έχοντας απομείνει η μοναδική τενίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία στο ταμπλό, μετά τη σπουδαία νίκη της σε βάρος της Μαρκέτα Βοντρούσοβα (No42).

Όπως ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της, πριν λίγες ημέρες έδινε εξετάσεις στα μαθηματικά και τη στατιστική. Η Ραντουκάνου έγινε η νεαρότερη Βρετανίδα τενίστρια που προκρίνεται στον 4ο γύρο του Wimbledon, μετά το 1959. Η δημοσιότητα όμως και το επίπεδο του ανταγωνισμού την έκαναν να αποσυρθεί απο τον αγώνα με την Τομλιάνοβιτς.

Η νεαρή Βρετανίδα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 6-4, 3-0 από την αντίπαλο της, μέχρι που φάνηκε να μην αισθάνεται καλά στο court (φάνηκε σαν να έπαθε κρίση άγχους). Η Ραντουκάνου ξέσπασε σε κλάματα και αποχώρησε γρήγορα στα αποδυτήρια, παίρνοντας ιατρικό timeout. Δεν επέστρεψε ποτέ. Η γιατρός ανακοίνωσε στην διαιτητή πως η 18χρονη τενίστρια εγκαταλείπει τον αγώνα και η Τομλιάνοβιτς πήρε την πρόκριση

Not the way Tomljanovic would want to reach her first major QF for sure. #Wimbledon pic.twitter.com/G63ahtpIvK