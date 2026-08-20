Εμμανουήλ Καραλής – Μόντο Ντουπλάντις: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τη μεγάλη μάχη στο Diamond League της Λοζάνης

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα προσπαθήσει να βάλει και πάλι δύσκολα στον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις μονομάχησαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ την περασμένη Κυριακή (16/8/2026). Tέσσερις ημέρες αργότερα, οι δύο κορυφαίο αθλητικές του επί κοντώ θα δώσουν μία ακόμα μεγάλη μάχη.

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Δύο ανάσες πρόλαβε να πάρει ο Εμμανουήλ Καραλής ύστερα από άλλη μια συναρπαστική μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις στο πέσιμο της αυλαίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, και σήμερα (20/8/2026) στις 19:00 θα ανταμώσει ξανά με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν του επί κοντώ στο Diamond League της Λοζάνης.

Το Diamond League της Λοζάνης θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Και οι δύο βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ακολουθεί, πλέον, την τακτική που χρησιμοποίησε στην περίοδο του κλειστού στίβου και τον έφερε στα πολύ μεγάλα ύψη. Το ρεκόρ του μίτινγκ είναι 6.15.

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Ως συνήθως, το επί κοντώ γίνεται εκτός σταδίου, στην περιοχή Ουσί, πλησίον της λίμνης της πόλης και μία μέρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα αγωνίσματα.

Στη Λοζάνη μετέχουν, ως συνήθως στους αγώνες της κορυφαίας σειράς, οι καλύτεροι άλτες του επι κοντώ από όλον τον πλανήτη. Φέτος, αυτοί είναι: ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς, Κρίστοφερ Νίλσεν, Κέι Σι Λάιτφουτ και Ζακ Μπράντφορντ, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, οι Γάλλοι Ρενό Λαβιλενί και Μπατίστ Τιερί και ο Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα.