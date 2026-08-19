Εμμανουήλ Καραλής – Μόντο Ντουπλάντις: Νέα τιτανομαχία στο Diamond League της Λωζάνης

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις μονομάχησαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ την περασμένη Κυριακή (16/8/2026). Tέσσερις ημέρες αργότερα, οι δύο κορυφαίο αθλητικές του επί κοντώ θα δώσουν μία ακόμα μεγάλη μάχη.

Δύο ανάσες πρόλαβε να πάρει ο Εμμανουήλ Καραλής ύστερα από άλλη μια συναρπαστική μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις στο πέσιμο της αυλαίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, και αύριο (20/8) στις 19:00 θα ανταμώσει ξανά με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν του επί κοντώ στο Diamond League της Λοζάνης.

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Και οι δύο βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ακολουθεί, πλέον, την τακτική που χρησιμοποίησε στην περίοδο του κλειστού στίβου και τον έφερε στα πολύ μεγάλα ύψη. Το ρεκόρ του μίτινγκ είναι 6.15.

Ως συνήθως, το επί κοντώ γίνεται εκτός σταδίου, στην περιοχή Ουσί, πλησίον της λίμνης της πόλης και μία μέρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα αγωνίσματα.

Στη Λοζάνη μετέχουν, ως συνήθως στους αγώνες της κορυφαίας σειράς, οι καλύτεροι άλτες του επι κοντώ από όλον τον πλανήτη. Φέτος, αυτοί είναι: ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς, Κρίστοφερ Νίλσεν, Κέι Σι Λάιτφουτ και Ζακ Μπράντφορντ, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, οι Γάλλοι Ρενό Λαβιλενί και Μπατίστ Τιερί και ο Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο κεντρικό στάδιο «Ποντές», το οποίο φέρει νέο, ολοκαίνουργιο ελαστικό τάπητα, που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή με δυνατότητα γρήγορης απομάκρυνσης των υδάτων σε περίπτωση βροχής.

Το Diamond League της Λοζάνης θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.