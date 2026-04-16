Εν ψυχρώ δολοφονία διαιτητή στο Εκουαδόρ κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Στο Εκουαδόρ επικρατεί σοκ μετά την δολοφονία του διαιτητή, Χαβιέ Ορτέγκα, κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην επαρχία Ελ Όρο.

Τα τοπικά Μέσα του Εκουαδόρ αναφέρουν ότι η δολοφονία του διαιτητή ήταν προσχεδιασμένη. Οι δράστες μπήκαν ένοπλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο της ερασιτεχνικής αναμέτρησης και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 48χρονο άντρα.

Η εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ταλανίζει τους πολίτες και την πολιτεία. Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο δραματική, διότι στις εξέδρες του γηπέδου βρισκόταν και η οικογένεια του άτυχου διαιτητή, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες, όμως σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση της χώρας παρέταξε περισσότερους από 75.000 αστυνομικούς σε τέσσερις διαφορετικές επαρχίες για να περιοριστεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας.

«Είμαστε σε διαδικασία κατάθεσης μαρτύρων για την ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για ένα ψυχρόαιμο έγκλημα σε έναν χώρο που προορίζεται για τον αθλητισμό και την κοινότητα. Το να χάνεται μια ζωή για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου είναι απαράδεκτο», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου στη «Sun».