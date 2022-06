Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη το ένα από τα δύο πούλμαν που μετέφεραν την Εθνική Βουλγαρίας από το αεροδρόμιο της Τιφλίδας προς το ξενοδοχείο.

Ο οδηγός του προπορευόμενου πούλμαν έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να υποστεί σημαντικές ζημιές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ωστόσο αυτός που χτύπησε πιο σοβαρά απ’ όλους ήταν ο Τόντορ Νεντέλεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος μέσος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής διέφυγε τον κίνδυνο, ωστόσο θα χρειαστεί να μείνει τις επόμενες μέρες στο νοσοκομείο.

Μένει να φανεί αν ο αγώνας της Βουλγαρίας με τη Γεωργία θα διεξαχθεί κανονικά το βράδυ της Κυριακής (12/06).

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh