Η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ (ΝΒΡΑ), Μισέλ Ρόμπερτς, σχολίασε την κατάσταση με τον κορονοϊό στον “μαγικό κόσμο” και υποστήριξε ότι τα νούμερα θα… μεγαλώσουν κατά πολύ.

Με αρκετούς παίκτες να έχουν ήδη βρεθεί θετικοί στον ιό, παρότι το πρωτάθλημα διεκόπη αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα, εκτίμησε ότι περίπου το 40 με 50% όλων των ομάδων θα βρεθεί μελλοντικά θετικό στον ιό.

«Άκουσα ότι ενδέχεται αυτός ο αριθμός να φτάσει το 40% με 50% των μελών των ομάδων του ΝΒΑ. Και δεν λέω ότι όλοι θα κάνουν το τεστ, απλά θεωρώ ότι θα έχουν πολλοί τον συγκεκριμένο ιό. Το άσχημο έχει να κάνει με τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τις ευπαθείς ομάδες. Οι υπόλοιποι δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα,. Και εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα έχουν πρόβλημα γιατί βρίσκονται στα 60s μου!»

