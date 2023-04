Ο Κάρλο Αντσελότι είναι πρώτος στόχος για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή στη Βραζιλία και ο ίδιος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από την προοπτική, αλλά τόνισε ότι παραμένει εστιασμένος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας να έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να δει τον Αντσελότι στον πάγκο της “σελεσάο”, ο ίδιος ο “Καρλίτο” σχολίασε το γεγονός και δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να βρεθεί στην ομάδα, υπογραμμίζοντας όμως ότι έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε τα εξής: «Το ενδιαφέρον της Βραζιλίας; Μου αρέσει και φυσικά μου προκαλεί ενθουσιασμό. Αλλά τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται και θέλω να τα τιμήσω. Εάν ο πρόεδρος θέλει να μιλήσει μαζί μου, ας το κάνει και θα χαιρόμουν γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει να είμαι αγαπητός, αλλά πρέπει να σεβαστώ ένα συμβόλαιο που θέλω να τιμήσω. Μου αρέσει αυτός ο σύλλογος. Θα δούμε τι θα γίνει μετά».

⚽ Carlo Ancelotti confirmed the interest of the Brazilian national team in hiring him and his excitement at the prospect, but said Saturday he wanted to fulfil his contract with Real Madrid.#AFPSportshttps://t.co/zJw7hb3vXx