Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ και δημιούργησαν ένα… ονειρικό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, “τρελαίνοντας” τους οπαδούς τους, αλλά και τον Μάτζικ Τζόνσον.

Η μετεγγραφή του Λίλαρντ στους Μιλγουόκι Μπακς είναι πρώτη είδηση στις ΗΠΑ και ο Μάτζικ Τζόνσον σχολίασε το γεγονός στα social media, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την επικείμενη συνεργασία του “Dame Dolla” με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, μέλος της Dream Team και πέντε φορές πρωταθλητής του NBA, έγραψε στο twitter: Φίλοι του NBA, μπορείτε να φανταστείτε το πικ εν ρολ του Λίλαρντ με τον Γιάννη; Θα είναι ασταμάτητοι!”

NBA fans can you imagine the Lilliard and Giannis pick and roll?? They’ll be unstoppable!