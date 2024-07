Έντσο Φερνάντες: Σάλος για τα ρατσιστικά συνθήματα και έρευνα από την Τσέλσι – Ζήτησε συγγνώμη ο Αργεντινός

Τα ρατσιστικά συνθήματα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Εθνικής Αργεντινής για την κατάκτηση του Copa America έχουν προκαλέσει σάλο σε όλο τον κόσμο και ο Έντσο Φερνάντες βρίσκεται στο “στόχαστρο” στην Αγγλία, με την Τσέλσι να ξεκινάει σχετική έρευνα.

Ο Έντσο Φερνάντες φαίνεται σε video να τραγουδάει μαζί με συμπαίκτες του στην Εθνική Αργεντινής, για την καταγωγή των Γάλλων ποδοσφαιριστών και αν είναι Αφρικανοί με γαλλικό διαβατήριο, γεγονός που έφερε αντιδράσεις και στην Αγγλία, με τον συμπαίκτη του στην Τσέλσι, Ντέιβιντ Φοφανά να σχολιάζει το γεγονός.

«Ποδόσφαιρο το 2024: Ασυγκράτητος ρατσισμός», έγραψε σε δική του ανάρτηση ο Γάλλος της Τσέλσι, η οποία με τη σειρά της έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσει έρευνα και θα λάβει ακόμη και νομική δράση για οποιοδήποτε ρατσιστικό επεισόδιο.

Argentina’s Copa America winners were filmed singing a racist chant. Its xenophobic lyrics partly mock the French national team.



“They play for France,

but they are from Angola.

His mother is Nigerian,

his father Cameroonian,

but on the passport: French”pic.twitter.com/0vfQcaPPRT