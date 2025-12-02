ΕΟΕ: Με περιορισμένη διάρκεια η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

H ΕΟΕ ανακοίνωσε ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026 θα περιοριστεί χρονικά, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια και να περιορισθούν οι κίνδυνοι για όλους τους συμμετέχοντες στην εν λόγω Τελετή.

Το πρόγραμμα της Τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας δεν θα περιλαμβάνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης με την εμπλοκή μικρότερου αριθμού συντελεστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΟΕ εξέφρασε τη θλίψη για το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της οργανωμένης προσέλευσης των σχολείων και συνεπώς, χιλιάδες μαθητές από τα σχολεία που είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν δε θα μπορέσουν να βιώσουν από κοντά μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Ολυμπιακού κινήματος.

“Για την ΕΟΕ προέχει η ασφάλεια όλων και ιδίως των μαθητών/τριών” αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Παρόλα αυτά, η περιορισμένη διάρκειας Τελετή θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ξεκινώντας στις 11.00 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μεταδιδόμενη ζωντανά από την τηλεόραση, ενώ κανονικά θα συνεχιστεί και η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιθανότατα καθυστερήσεις.

“Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα και το κύρος της Τελετής να διατηρηθούν στο ακέραιο”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΟΕ.