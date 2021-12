Στην Εθνική Βελγίου έκαναν μία χιουμοριστική φωτογράφιση για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Οι παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” φόρεσαν τα γιορτινά τους ρούχα και φωτογραφήθηκαν δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με δώρα και… αγκαλιές.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα σχόλια στα social media περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα, με το “γιατί κάνατε έτσι τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου;” για τον Ντε Μπρούινε της Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει.

