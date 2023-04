Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση κατά της ομάδας του, Παρί Σεν Ζερμέν, όντας έξαλλος με το γεγονός ότι είναι ο μόνος πρωταγωνιστής σε ένα video για καμπάνια εισιτηρίων.

Εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή του στην απόφαση της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Εμπαπέ επισήμανε ότι αυτός είναι ο λόγος που προσπαθεί να έχει όλα τα δικαιώματα για την εικόνα του, καθώς σε μία ομάδα με τον Λιονέλ Μέσι και τον Νέιμαρ, φαίνεται να… ευνοείται από τους Παριζιάνους.

«Μόλις συμμετείχα στην προβολή της εκστρατείας ανανέωσης του συλλόγου για την περίοδο 2023-2024. Σε καμία στιγμή δεν ενημερώθηκα για το περιεχόμενο της συνέντευξης με τον συνομιλητή μου. Έμοιαζε με μια βασική συνέντευξη κατά τη διάρκεια μιας ημέρας μάρκετινγκ του συλλόγου. Δεν συμφωνώ με αυτό το δημοσιευμένο βίντεο. Γι’ αυτό αγωνίζομαι για τα ατομικά δικαιώματα εικόνας. Η Παρί είναι ένας μεγάλος σύλλογος και μια μεγάλη οικογένεια, αλλά σίγουρα δεν είναι ο Κιλιάν Σεν Ζερμέν».

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz