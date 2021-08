Ο Κέμπα Γουόκερ είναι κι επίσημα παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία του με την ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι το 2023.

Ο τέσσερις φορές All Star του NBA θα αγωνιστεί έτσι για πρώτη φορά στην ομάδα της γενέτειράς του, αφού είναι από το Μπρονξ και ήδη υπάρχει ενθουσιασμός στους οπαδούς των Νεοϋορκέζων.

Οι φίλοι των Νικς θα πρέπει όμως να είναι απόλυτα χαρούμενοι και για το deal με το οποίο υπέγραψε στην ομάδα τους, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα πάρει κάτω από 10 εκατομμύρια τη χρονιά και συγκεκριμένα 18 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο της διετίας. Θα είναι έτσι ο λιγότερα αμειβόμενος All Star τη νέα σεζόν στο NBA.

