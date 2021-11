Ο Αντρέι Σεφτσένκο είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Τζένοα στη Serie A, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ουκρανό τεχνικό.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και της Μίλαν ξεκινάει έτσι από την αγαπημένη του Ιταλία την προπονητική του καριέρα σε συλλογικό επίπεδο, αφού μέχρι τώρα είχε κοουτσάρει μόνο την εθνική ομάδα της πατρίδας του, με θετικά πάντως αποτελέσματα.

Στην Τζένοα μάλιστα αναμένεται να κάνει ντεμπούτο κόντρα στη Ρόμα και τον πρώην προπονητή του στην Τσέλσι, Ζοσέ Μουρίνιο.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.



🇺🇦 #Шевченко



📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc