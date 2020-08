Μετά από 7 χρόνια στην Τσέλσι, ο Γουίλιαν αποφάσισε να αλλάξει… γειτονιά στο Λονδίνο, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Άρσεναλ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γουίλιαν έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στην Premier League, με 339 παιχνίδια με 63 γκολ και 62 ασίστ, φορώντας τη φανέλα της Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Αγγλίας.

Στα 32 του χρόνια όμως, αποχώρησε από τους “μπλε” του Λονδίνου, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους “κανονιέρηδες”, στους οποίους και αναμένεται να αγωνίζεται μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe