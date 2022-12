Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά θα επιστρέψει κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ (06/12, 02:10).

Ο Μάικ Μπούντενχολζερ ξεκούρασε τους “big3” στο προηγούμενο ματς των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Τζρου Χόλιντεϊ θα πατήσουν ξανά παρκέ.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος επανέρχεται σιγά σιγά στη δράση μετά από σχεδόν 5 μήνες εκτός, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπρουκ Λόπεζ και Γκρέισον Άλεν, εξαιτίας μικροενοχλήσεων. Στο απουσιολόγιο θα βρίσκονται αντίθετα σίγουρα, οι Ίνγκλις, Μπότσαμπ και Ιμπάκα.

Here is the Bucks’ midday injury report.



OUT: Joe Ingles (left ACL surgery), MarJon Beauchamp and Serge Ibaka (non-COVID illness)



Questionable: Brook Lopez (rest), Grayson Allen (right plantar fascia soreness)



Probable: Khris Middleton (return to competition reconditioning)