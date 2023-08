Νέο “επεισόδιο” στο “Beef” του Ντόναλντ Τραμπ με την Μέγκαν Ραπινό, μετά και τον αποκλεισμό της γυναικείας ομάδας των ΗΠΑ από τη συνέχεια του Μουντιάλ γυναικών.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο κοινωνικό του δίκτυο, «Truuth Social», τη «ζωντανή θρύλο» του ποδοσφαίρου γυναικών, Μέγκαν Ραπίνο, μετά το χαμένο της πέναλτι με τη Σουηδία (με συνέπεια τον αποκλεισμό των ΗΠΑ (5-4/0-0) στη φάση των “16” για πρώτη φορά στην ιστορία τους).

«Η «σοκαριστική και εντελώς απροσδόκητη ήττα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ από τη Σουηδία είναι εντελώς εμβληματική του τι συμβαίνει στο μεγάλο έθνος μας υπό τον Τζο Μπάιντεν. Πολλές από τις παίκτριές μας ήταν ανοιχτά εχθρικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία άλλη χώρα δεν συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία σουτ Μέγκαν, οι ΗΠΑ πάνε στην κόλαση!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ .

Ένα μήνυμα με γεύση εκδίκησης, απέναντι στην Ραπίνο αφού η αρχηγός των ΗΠΑ ήταν πάντα… απέναντι στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, το 2019, η εθνική ομάδα αρνήθηκε να κάνει την καθιερωμένη επίσκεψη των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο.

FIFA Women’s World Cups won’t be the same without @mPinoe 🇺🇸👏



2x FIFA Women’s World Cup Champion 🏆🏆

2019 Best FIFA Women’s Player 🏆

2019 FIFA Women’s World Cup Golden Boot 🏆

2019 FIFA Women’s World Cup Golden Ball 🏆

2019 Ballon d’Or Féminin winner 🏆 pic.twitter.com/xLbC9oFrfS