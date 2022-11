Ο Έρικ ΜακΚόλουμ έγινε θύμα επίθεσης με μαχαίρι στην Σμύρνη, μετά από διαφωνία του με άγνωστο άνδρα για μία θέση πάρκινγκ, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, με αναρτήσεις του στα social media.

Σε αυτές, ο ΜακΚόλουμ έκανε γνωστό ότι ήταν μαζί με την έγκυο σύζυγό του και των 2 χρονών γιο του, όταν τον πλησίασε με επιθετικότητα και πίστεψε ότι θα χρειαστεί να τον σκοτώσεις για να τους προστατεύσει. Ο Αμερικανός της Καρσίγιακα και άλλοτε παίκτης του Απόλλωνα Πάτρας και του Πανιωνίου, ανέβασε μάλιστα και φωτογραφία από το αυτοκίνητο του δράστη, για να βοηθήσει να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

«Φίλοι και φίλαθλοι στην Σμύρνη. Αναφέρετε τον ιδιοκτήτη αυτού του αυτοκινήτου στην αστυνομία. Συμπεριφέρθηκε σαν ηλίθιος για τη θέση παρκαρίσματός μου και πλησίασε το αμάξι μου με επιθετικότητα, μέχρι να βγω έξω και να δει πως είμαι νεότερος και πιο μεγαλόσωμος. Μετά όμως με πλησίασε με μαχαίρι κι αυτή ήταν η στιγμή που άλλοι άνθρωποι τον έπιασαν.

Ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί αν δεν επενέβαιναν αυτοί οι καλοί άνθρωποι από το εμπορικό κέντρο. Το χειρότερο είναι πως ήμουν με την έγκυο γυναίκα μου και τον 2 ετών γιο μου. Έπρεπε να τους κρατήσω ασφαλείς. Αυτός είναι ο ηλίθιος. Νόμιζα πως θα έπρεπε να τον σκοτώσω, αλλά δεν φτάσαμε ως εκεί ευτυχώς».

We squared up and there was a standoff but the good citizens at the mall intervened & physically restrained him. Who knows where it could have went. The worst part is that I was with my pregnant wife & 2 year old son. So I had to make sure they were safe. This is the idiot https://t.co/ng5YHyLaCV pic.twitter.com/MYyH510BPT