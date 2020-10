“Επίθεση” οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ραχήλ Μακρή για το J2US

Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, συμμετέχει φέτος στην τηλεοπτική εκπομπή Just the 2 of Us κι αυτό ήταν η αφορμή για να βρεθεί ξανά στο “στόχαστρο” των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η πολιτικός είχε προκαλέσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο παρελθόν με μία ανάρτηση κατά του Ιβάν Σαββίδη, την οποία δεν ξέχασαν από ό,τι φαίνεται, αφού τα social media γέμισαν με αρνητικά σχόλια εναντίον της.

Για το θέμα αναγκάστηκε να πάρει θέση μάλιστα κι ο παρουσιαστής της εκπομπής, Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος κι έγραψε στο twitter: «Πραγματικά τέτοιες αναρτήσεις είναι λυπηρές. Εγώ ούτε το γνώριζα και η μία είναι όσο ήμασταν στη σκηνή. Καλύτερα να μην πω άλλα εδώ!».