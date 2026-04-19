«Επίθεση» Βόλου σε Γρηγορίου μετά την ήττα από τον Άρη: «Καταλάβαμε γιατί ήταν τόσο καιρό άνεργος»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Άρη φαίνεται ότι ενόχλησαν τους Βολιώτες
Ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Βόλος ηττήθηκε με 3-2 από τον Άρη στην 2η αγωνιστική των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League, έχοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία, που έφεραν “βολές” προς την ΚΕΔ, αλλά και τον προπονητή των “κιτρίνων”, Μιχάλη Γρηγορίου.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Μιχάλης Γρηγορίου διαμαρτυρήθηκε με τη σειρά του για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών κατά του Άρη, γεγονός που οδήγησε σε ανακοίνωση εναντίον του από τον Βόλο.

Η ανακοίνωση του Βόλου

“Στη ζωή εντέλει τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Διαβάζοντας τις δηλώσεις του συμπαθέστατου κατ’ τ’ άλλα, Μιχάλη Γρηγορίου, καταλάβαμε γιατί ήταν τόσο καιρό άνεργος.

Προφανώς το δίπλωμα που κατέχει το πήρε από σχολή προπονητών χάντμπολ, εξ ου και μπερδεύει τα αθλήματα.

Καλή συνέχεια κ. Γρηγορίου”.

