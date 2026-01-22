Επίθεση Χατζόπουλου στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Δεν έχουν πληρώσει πάνω από το 50% των χρεών»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Θανάσης Χατζόπουλος, με τον πρώην ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να εξαπολύει επίθεση στη νυν διοίκηση της ομάδας μπάσκετ του “δικεφάλου” (του Τέλη Μυστακίδη) για την αποπληρωμή των χρεών.

Μιλώντας στον “City106,1” ο Θανάσης Χατζόπουλος κατηγόρησε τη νυν διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για μερική αποπληρωμή των χρεών -τα οποία και έχει συμφωνήσει να αναλάβει και να… φέρει εις πέρας- κάνοντας γνωστό ότι μέχρι τώρα δεν έχουν πληρωθεί ποσά που αναλογούν σε περισσότερο από το 50% των συνολικών χρεών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζόπουλος ανέφερε:

Για την απόφασή του να αναλάβει τη διοίκηση και την αυτοκριτική του:

«Ε αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να βάλω βαθμό στον εαυτό μου. Δεν ξέρω είναι δύσκολο, προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο, εκτιμήθηκε και για αυτό έρχεται στο γήπεδο. Το γήπεδο έχει αλλάξει εσωτερικά έγινε πιο όμορφο. Αυτό που θα ήθελα ήταν αυτό που υποσχέθηκα να ξεχρεώσει η ομάδα, να τελειώνουμε κι όχι να τα μεταφέρω και να περιμένω από άλλον μέσω συμφωνίας να το κάνει, πράγμα που δεν έγινε».

Για το εξώδικο προς την πλευρά Μυστακίδη και τα οικονομικά δεδομένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοιτάξτε στο συμφωνητικό για τη μεταβίβαση υπήρχε και η λίστα των υπόλοιπων χρεών από το Χαμόγελο του Παιδιού πχ μέχρι δάνεια, το δημόσιο, η εταιρεία φύλαξης, το παλιό το κομμάτι. Αυτά είναι μια λίστα που τα υπέγραψαν και η πλευρά Μυστακίδη και η πλευρά η δικιά μας. Στείλαμε όλα τα δικαιολογητικά και έπρεπε να εξοφληθούν δεν εξοφλήθηκαν όλα και κυρίως στις εταιρείες του κύριου Σαββίδη υπάρχει μια κόντρα που δεν μπορώ να καταλάβω όταν δώσω το λόγο μου για κάτι το κάνω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, τα χρήματα κατατέθηκαν. Θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά νομικά… Εγώ υποσχέθηκα στον κόσμο πως η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει, αυτό πρέπει να γίνει, ήταν και η αρχική μου απαίτηση το έχουν υπογράψει όταν βάζεις την υπογραφή σου και κάτι άλλο πρέπει να προσέχεις. Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση, δεν έχουν απαντήσει στο εξώδικο, στάλθηκε γιατί δεν προχωρούσε το πράγμα. Παντελής αγνόηση, με πετάξαν από τις θέσεις που είχα πληρωμένες, με πετάξαν από το πάρκινγκ, με ενδιαφέρει να τηρηθεί η συμφωνία και όχι να αλλάξουμε γνώμη να πούμε παρατάμε τον ΠΑΟΚ και να μείνει με χρέη. Εμένα με πλήρωσαν πρώτο, δεν κατάλαβα γιατί, για να με καλοπιάσουν. Υπέγραψα μια συμφωνία και θα κυνηγήσω με κάθε τρόπο να τηρηθεί, θα το δουν οι δικηγόροι. Εμένα αυτή η διαδικασία δεν μου άρεσε ποτέ, αφού έτσι θέλουν. Το συμφωνητικό εγώ το υπέγραψα θα πρέπει με μένα να έχει να κάνει, είναι η τελευταία λεπτομέρεια να πληρώσουν και να απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση, έχω αποτραβηχτεί, αλλά αυτό το έχω έννοια».»

Για το συνολικό ποσό των οφειλών που έπρεπε να εξοφληθούν:

Τέσσερα εκατομμύρια μέχρι τις 15/1. Πλήρωσαν εμένα και κάποιους δανειστές δεν ξέρουμε γιατί ζητήσαμε να μάθουμε ποιοι πληρώθηκαν δεν μας απάντησαν αν πλήρωσαν το δημόσιο και δεν γνωρίζω ποια από τα υπόλοιπα χρέη. Δεν έχει πληρωθεί πάνω από το 50% των χρεών. Δεν ξεκινάμε καλά δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο ΑΣ είχε να λάβει κι εκείνος ναι. Μέχρι χθες δεν είχε πληρωθεί ο ΑΣ, τώρα τι να πω να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα να ρωτήσω αν πληρώθηκαν; Είναι άσχημα πράγματα. Σας είπα όταν δίνω τον λόγο μας για κάτι και πόσω μάλλον να υπογράψεις ένα συμφωνητικό, τελείωσε το κάνεις, ήμουν διαλλακτικός, ενώ είχαμε πει για τέλος του χρόνου τους έδωσα και 15 μέρες που ζητούσανε, ε μπήκε η νέα διοίκηση όπως πληρώσανε κάποιους έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη! Ξέρω από αποπληρωμές δεν μπορεί να λένε δεν προλάβανε! Λυπάμαι που το λέω αλλά δεν ξεκινήσαμε καλά κι ο κόσμος αυτό το έχει δει. Όταν λέμε κάτι το κάνουμε τέλος! Αυτό θα το βρουν μπροστά τους».

Για τη συνάντηση και τη δέσμευση που είχε δοθεί από την πλευρά Πετμεζά:

«Τότε μιλούσαμε για τέλος Δεκεμβρίου και πριν από τα Χριστούγεννα και δέχθηκα πως με την αλλαγή της διοίκησης και τη διαδικασία που χρειάζεται είχα προτείνει να μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό της ΑΜΚ να κάνω τις πληρωμές εγώ για τα χρέη και έλεγχαν αυτοί όχι. Προφανώς δεν είχαν τη διάθεση να πληρώσουν όλα τα χρέη. Έχουμε στα 100 χρόνια αντί να χαιρόμαστε θα καταλήξουμε στα 100 χρόνια στα δικαστήρια, είναι κατάντια».

Για τη στάση και τη συμπεριφορά που καταγγέλλει ότι δέχθηκε:

«Μας μετακίνησαν από εκεί που ήμασταν. Τα καταλαβαίνω αλλά αυτά γίνονται από τη νέα χρονιά. Πήγα μια μέρα και μου άλλαξαν πάρκινγκ. Αυτό δεν πλήρωσα; Αυτό δεν ζήτησα πάνω από 30 διαρκείας πληρωμένα έχω στην οικογένεια. Είναι δυνατόν σε ένα πελάτη να φέρονται έτσι; Αυτά είναι πράγματα που από μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση πελατών δείχνουν πως έχουμε μεσάνυχτα. Αν πιστεύουν πως θα με διώξουν από το γήπεδο και θα πάρω δρόμο δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει. Ακούστηκε από μέλος του ΔΣ για μένα, πως σε λίγο θα πάρει δρόμο αυτός. Μέσα σε εκατομμύρια κόσμου θα υπάρχουν και οι χαζοί του χωριού τους καταλαβαίνεις. Άνθρωποι δίχως γνώση και εμπειρία, μιλάνε. Το 99% του κόσμου έχει εκτιμήσει όσα κάναμε. Κάποτε είχα φωνάξει όποιος θέλει να έρθει να διοικήσει κανείς δεν ήρθε, όλοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο κάνανε μαγκιές. Δεν νομίζω πως έχω χρόνο να μπω στην ΠΑΕ. Έχω τη δουλειά μου. Είναι ένα πιο δύσκολο αντικείμενο που δεν το γνωρίζω τόσο καλά».