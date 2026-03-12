Αθλητικά

Equipe: «Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέθεσε πρόταση για το NBA Europe»

Η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται ότι θα είναι μία από τις ομάδες του NBA Europe
Η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα ενταχθούν στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού εμφανίζεται να έχει καταθέσει σχετική πρόταση για να συμμετάσχει στο NBA Europe.

Το NBA Europe “στόχευσε” εξ αρχής σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους για να συγκροτήσει το πρωτάθλημα που θα είναι σε πρώτη φάση ανταγωνιστικό στη Euroleague και σύμφωνα με την γαλλική Equipe, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν, Qatar Sports Investments ξεκίνησε τις προεργασίες για τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ.

Αντίστοιχες κινήσεις εμφανίζονται να έχουν κάνει πάντως και η Μίλαν με τη Ρόμα, ενώ αρνητικές απαντήσεις έχουν δώσει σε FIBA και NBA, οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ, Γιουνάιτεντ και Σίτι.

