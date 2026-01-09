Εργκίν Αταμάν: «Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με το 84-71 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague και μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε ότι δέχθηκε “επιθέσεις” στα social media από Έλληνες οπαδούς.

Με τον Παναθηναϊκό να “μετράει” δύο σερί ήττες στη Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για σχόλια εναντίον του στα social media, που του ζητήσαν να φύγει από την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα ο Τούρκος προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε σχετικά τα εξής: «Είδα στα social media πως κάποιοι μου επιτέθηκαν, ειδικά για τη χώρα μου. Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, αγαπάω την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό.

Είμαι εδώ για τις επιτυχίες. Για αυτό δείχνω τις γροθιές μου στην αρχή του αγώνα. Πρέπει οι οπαδοί, η ομάδα, η διοίκηση να είναι ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους. Ποτέ δεν παρατάμε τους μεγάλους στόχους».