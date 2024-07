Εργκίν Αταμάν για Μπόστον Σέλτικς: «Αν θέλουν να λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές, ας έρθουν να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ»

Ο Εργκίν Αταμάν κατάφερε να γίνει viral στις ΗΠΑ, με μια του ατάκα. Στην ουσία, ο κόουτς του Παναθηναϊκού προκάλεσε τους Μπόστον Σέλτικς, σε μια “μάχη” στο ΟΑΚΑ για τον παγκόσμιο τίτλο!

Για μια ακόμα φορά, ο Εργκίν Αταμάν κατάφερε να προκαλέσει ντόρο με μια του δήλωση. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της χώρας του και -μεταξύ άλλων- είπε: “Αν θέλουν να λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές, ας έρθουν να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ!”.

Η ατάκα του Αταμάν έγινε viral σε χρόνο – ρεκόρ! Μεγάλα ειδησεογραφικά Μέσα αναφέρουν όσα είπε ο 58χρονος κόουτς, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να γεμίζουν από σχόλια.

Ergin Ataman, head coach of the Euroleague champion Panathinaikos, calls out the Boston Celtics:



“If you want the world champion title, come and beat us in OAKA.”



(Via @Eurohoopsnet ) pic.twitter.com/txvifeNYQ8