Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη – Ο Ολυμπιακός είχε τρεις δικηγόρους να μου επιτίθενται στους περσινούς τελικούς»

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν καλεσμένος στο podcast των Euro Insiders by Betsson και αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αλλά και τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό στην GBL.

Για μία ακόμη φορά, ο Εργκίν Αταμάν έδειξε την απόλυτη ικανοποίησή του για όσα ζει στον Παναθηναϊκό, ενώ για τους περσινούς τελικούς της GBL τόνισε ότι άλλαξε τα δεδομένα η… μεταφορά τους στις δικαστικές αίθουσες.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για το τι τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους προπονητές της Ευρώπης: “Είναι δύσκολο να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου. Ίσως εσείς, τα Μέσα, μπορείτε να πείτε. Αν πρέπει να πω κάτι, είναι κάτι αστείο, αλλά και ωραίο. Στη Ρίγα, στο Eurobasket, τις τελευταίες μέρες, είδα πολλούς δημοσιογράφους τριγύρω και μου είπαν πως είναι χαρούμενοι που ήμουν στη συνέντευξη Τύπου, γιατί είμαι ο μόνος που τους δίνω κάτι να γράψουν. Ασφαλώς έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στους φιλάθλους, τις ομάδες και τις χώρες μας. Τελικά όμως αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να απολαμβάνεις τη δουλειά που κάνεις κάθε μέρα. Πρέπει να είσαι σκληρός κάποιες φορές στο γήπεδο, αλλά εκτός γηπέδου πρέπει να είσαι άνετος. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά. Κάποιες φορές πρέπει να κάνεις και πλάκα με τους δημοσιογράφους, με τους φιλάθλους, με τους παίκτες σου έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Πιστεύω αυτή είναι μία διαφορά που έχω με τους συναδέλφους μου. Πολλοί συνάδελφοι είναι αρκετά στρεσαρισμένοι. Το καταλαβαίνω. Είμαι και εγώ πιεσμένος στα παιχνίδια, το βλέπετε. Τεχνικές ποινές, αποβολές, όμως εκτός αγώνα, μου αρέσει να το απολαμβάνω, να κάνω πλάκα. Ο αθλητισμός είναι χαρά. Γιατί έχετε αθλητές καλεσμένους; Παλαιότερα δεν υπήρχαν καλεσμένοι από τον αθλητικό χώρο. Ο κόσμος έχει αλλάξει τώρα και μου αρέσει να είμαι όπως είμαι“.

Για το τι συνέβη στους περσινούς τελικούς: “Πρώτα από όλα, φυσικά, και οι δύο ομάδες ήταν δυσαρεστημένες, λόγω του Final Four. Είχαμε χάσει στο ημιτελικό. Ήταν και ο Ολυμπιακός από τα φαβορί και έχασε από τη Μονακό. Αυτό έβαλε στρες και στους δύο. Πιστεύω πως σε πολλές χώρες υπάρχουν ντέρμπι με τέτοια ατμόσφαιρα. Όμως, κάτι άρχισε να γίνεται πιο έντονο από το μπάσκετ σε αυτή τη σειρά των τελικών. Δεν θέλω να πω κάτι για άλλες ομάδες. Έκανα και εγώ λάθη σε αυτούς τους τελικούς. Και εγώ και οι παίκτες είχαμε εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση. Πήραμε το πλεονέκτημα, με 1-0. Είχαμε το πλεονέκτημα έδρας. Όμως, ήταν μια αγχώδης κατάσταση. Ήμασταν μπροστά με 1-0 και ύστερα από μια ήττα στον Πειραιά έπρεπε να έχουμε περισσότερο κίνητρο. Ωστόσο, ακύρωσαν το παιχνίδι, άλλαξαν την ημερομηνία. Μίλησαν μεταξύ τους. Υπήρχαν συζητήσεις ακόμα και για οριστική ακύρωση. Φυσικά, όλοι κάτι χάσαμε από αυτό. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος έξω από τα σπορ. Έγιναν όλα μέσα σε δυο μέρες. Περίμενα για δυο ώρες στο δικαστήριο. Ο Ολυμπιακός είχε τρεις δικηγόρους να μου επιτίθενται, να με ρωτούν γιατί είπα το ένα και το άλλο. Μπάσκετ παίζουμε. Πού είμαστε; Στις ΗΠΑ; Στο Λονδίνο; Έχασα και εγώ κάτι. Όπως και οι παίκτες μου. Ο Σλούκας ήταν εκεί, στο δικαστήριο. Μας είπαν να συνεχίσουμε τα ματς μετά από τρεις μέρες. Τι είναι αυτό; Την μέρα του αγώνα ήμασταν στο ήμασταν στον αθλητικό δικαστή να συζητάμε. Μετά χάσαμε την νοοτροπία μας, το πλεονέκτημα έδρας, την ψυχολογία και κατα συνέπεια το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πήρε το πλεονέκτημα έδρας και μας κέρδισε. Σε ένα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός υπάρχει μεγάλη ισορροπία και πρέπει να είσαι έτοιμος σωματικά και πνευματικά. Χάσαμε την νοοτροπία μας στους τελικούς“.

Για το γεγονός πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ζητήσει νίκη με 3-0 στους τελικούς και αν αυτό έβαλε πίεση ή έδωσε επιπλέον κίνητρο: “Όχι, δεν ήταν κάτι επιπλέον. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι πρόεδρος με μεγάλη υπομονή, μας δίνει κίνητρο, μας στηρίζει όλους. Του αρέσει να δείχνει την αυτοπεποίθηση που έχει στην ομάδα. Είχαμε χάσει και το Final Four. Ίσως αυτό ήταν κάτι διαφορετικό για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ίσως το κράτησαν, ίσως το χρησιμοποίησαν. Για εμάς δεν ήταν κάτι λάθος. Είδαμε την αυτοπεποίθηση που έχει σε εμάς“.

Για τη σχέση του με τον κ. Γιαννακόπουλο: “Είναι εξαιρετική. Είμαστε σαν οικογένεια, με όλα τα μέλη της οικογένειας Γιαννακόπουλου, εμένα, τους παίκτες, τις οικογένειές μας. Γνωρίζουμε πως κάνουμε μια δουλειά βέβαια. Στον κ. Γιαννακόπουλο αρέσει να τα δίνει όλα για την ομάδα. Δεν εννοώ μόνο το μπάτζετ. Του αρέσει να δίνει το συναίσθημά του, την εμπειρία του. Μας αρέσει και εμάς. Και εγώ δίνω τα πάντα στην ομάδα. Πιστεύω πως σε αυτά τα δύο χρόνια έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για ένα άθλημα. Όταν φτάνεις στην κορυφή και χάνεις για λίγο, ο κόσμος στέκεται στην ήττα. Δεν θυμάται τι έγινε για 5-10 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο να κρατήσεις τον Παναθηναϊκό από την τελευταία θέση στην πρώτη. Δεν ξέρω αν αυτή τη σεζόν θα πάρουμε τον τίτλο ή όχι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν, θα το προσπαθήσουμε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη. Έχει μπάτζετ, που έρχεται από τον κόσμο. Κάθε ματς είναι sold out. Σκεφτείτε το. Σε κάθε ματς 20.000 οπαδοί, εισιτήρια διαρκείας, χορηγοί. Συναίσθημα. Συναισθήματα που η ομάδα έχει δώσει αυτή τη διετία σε όλη την ελληνική μπασκετική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά τα χτίσαμε μαζί με τον κ. Γιαννακόπουλο, την οικογένειά του, το επιτελείο και τους παίκτες“.

Για το πιο σημαντικό που θέλει να πετύχει ο ίδιος στο μέλλον: “Με όλο τον σεβασμό στις υπόλοιπες ομάδες, θέλω να συνεχίσω να κατακτώ την Euroleague. Έχω σπουδαία ομάδα στα χέρια μου. Σέβομαι τις υπόλοιπες ομάδες που είναι υποψήφιες για τον τίτλο. Έχω δύο τίτλους. Ο πρώτος είναι να συνεχίσω να κατακτώ την Euroleague. Να συνεχίσω. Την τελευταία πενταετία έχω τρεις. Έχασα δύο, αλλά ήμασταν εκεί, στο Final Four. Ο άλλος στόχος είναι να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Τουρκία και μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, για να παλέψουμε για ένα μετάλλιο. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος μου. Ίσως αν φτάσω στο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028, αν αγωνιστούμε εκεί, ίσως μετά από αυτά να δώσω τη δουλειά μου στον γιο μου“.

Για το αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο ΝΒΑ και αν είχε σοβαρή πρόταση από ομάδα του “μαγικού κόσμου”: “Ναι, βλέπω τον εαυτό μου στο ΝΒΑ. Όμως, στο NBA Europe (σ.σ. γέλια). Ίσως το ΝΒΑ και η EuroLeague ενωθούν και γίνω τελικά ένας NBA κόουτς. Βασικά, δεν σκέφτομαι τώρα τις ΗΠΑ. Δεν ξέρω. Έχουν άλλη νοοτροπία. Είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι το 2027, έχω συμβόλαιο. Αν έρθουν μετά ομάδες από το ΝΒΑ, για κάποιες σοβαρές προτάσεις, θα τις συζητήσω. Όμως, ειλικρινά, δεν είχα καμία σοβαρή πρόταση από το ΝΒΑ. Είμαι πάντα ειλικρινής. Κανείς δεν ήρθε. Ίσως στο μέλλον πάει ο Αταμάν, ίσως προσεγγίσουν τον Αταμάν Τζούνιορ“.