Εργκίν Αταμάν: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως ο Εργκίν Αταμάν έχει πλέον.. θέση στα social media, δημιουργώντας λογαριασμό στο Instagram.

Ο Εργκίον Αταμάν αποφάσισε να “μπει” στον κόσμο των social media. Με ανάρτησή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε ότι ο Τούρκος κόουτς της ομάδας άνπιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ο Παναθηναϊκός μοιράστηκε τη συγκεκριμένη είδηση με τον κόσμο του μέσω ενός video, με πανηγυρικές στιγμές του Εργκίν Αταμάν, μέσα στη σεζόν.

Ergin Ataman, has joined Instagram!



We’re thrilled to announce that our coach created an official account, so that you are able to follow him on the digital world as well



