Εργκίν Αταμάν: «Ο Τσεντί Οσμάν πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα της Euroleague

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη τύπου της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers, όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 106-89 και η είδηση που έβγαλε είναι, ότι η κατάσταση του Τσεντί Οσμάν είναι σε καλό επίπεδό και πιθανότατα θα είναι έτοιμος στην έναρξη της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα για τη φετινή σεζόν ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η ομάδα του είναι ίδια με πέρυσι. Το μόνο που φοβάται για την έναρξη της σεζόν είναι μην επηρεαστεί το «τριφύλλι» από το τζετ λαγκ, λόγω της επιστροφής από την Αυστραλία, όμως επεσήμανε, ότι ο Τσεντί Οσμάν θα είναι διαθέσιμος για να δώσει ακόμα μία λύση.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή

«Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό για εμάς. Στο πρώτο μέρος μας αντιμετώπισαν με επιθετικότητα. Ο Σκοτ έβαλε κάποια σουτ, εμείς κάναμε μερικά λάθη στην άμυνα. Οι δυο γκαρντ τους έβαλε 33 πόντους στο πρώτο μέρος. Φυσικά είναι ικανοί να το κάνουν, αλλά εμείς δεν παίζαμε καλή άμυνα. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο μέρος βελτιωθήκαμε αμυντικά, ασκήσαμε περισσότερη πίεση στα γκαρντ τους.

Στην επίθεση βρήκαμε καλύτερο ρυθμό και πόντους στον αιφνιδιασμό. Είχαμε καλή οργάνωση από τα γκαρντ μας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλε τα τρίποντα. Τότε κρατήσαμε τον έλεγχο και πήραμε τη νίκη. Ήταν ένα πολύ καλό ματς προετοιμασίας για εμάς και μου άρεσε πολύ ως ομάδα η Αδελαΐδα. Η φετινή περίοδος προετοιμασίας είναι αρκετά περίεργη για εμάς, γιατί είχαμε 7-8 παίκτες στο EuroBasket. Για αυτό δεν καταφέραμε να προπονηθούμε ως ομάδα. Το διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος του EuroBasket μέχρι και την έναρξη της EuroLeague είναι πολύ σύντομο.

Το πλεονέκτημά μας είναι ότι η ομάδα είναι κατά 90% ίδια με την περσινή χρονιά. Οι παίκτες που κρατήσαμε είναι πολύ έξυπνοι. Το σύστημά μας είναι απλό. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο ματς της EuroLeague, για το οποίο θα έχουμε 7-8 ημέρες προετοιμασίας από τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Ελπίζω να μην επηρεαστούμε από το ταξίδι, από το τζετ λαγκ. Το ρόστερ μας είναι επαρκές και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με το δεξί στην EuroLeague.

Πλέον, έχουμε τον Σορτς, τον Χολμς, ενώ θα έχουμε πάλι μαζί μας τον Γκριγκόνις, που πέρυσι ήταν τραυματίας. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ κι ο καθένας θα έχει τον ρόλο του στην ομάδα. Παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Συνολικά θα παίξουμε 80-85 παιχνίδια, οπότε θεωρώ ότι αυτό το ρόστερ θα είναι ικανό να παλέψει για τους υψηλούς στόχους που έχουμε στην EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Το επίπεδο του EuroBasket φέτος ήταν πολύ υψηλό.

Το EuroBasket είναι μια μίξη της EuroLeague και του NBA. Για εμένα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Έχω πει σε όλους ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η EuroLeague έχει αναπτυχθεί πολύ, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για μένα το NBA είναι περισσότερο show, ενώ η EuroLeague συνδυάζει το θέαμα με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και στην αρχή της σεζόν τα παιχνίδια της EuroLeague μοιάζουν με αγώνες playoffs. Νομίζω ότι η EuroLeague προσφέρει περισσότερο ενθουσιασμό στον κόσμο».