Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ από τη Euroleague για το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Οι δηλώσεις του για την διαιτησία, έφεραν τη συγκεκριμένη ποινή
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμώρησε η Euroleague τον Έργκιν Άταμαν, για τις δηλώσεις που μετά το ντέρμπι με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακό στο “AT Center”, για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό (82-87) και τιμωρήθηκε βάση του άρθρου 24.2.c του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

“Θα με τιμωρήσουν τώρα από τη EuroLeague, όμως συγχαρητήρια στους τρεις διαιτητές. νομίζω πως θα είναι στον τελικό με αυτή τη διαιτησία. Δεν επηρεάστηκαν από τίποτα, τα έδωσαν όλα” είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο κόουτς του Παναθηναϊκού.

“Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball” τονίζεται στο χαρακτηριστικό σημείο της ενημέρωσης της Euroleague, για τις ποινές που επέβαλε.

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
124
118
115
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό και το πρόστιμο θα ακυρωθεί μόνο με το 3/3 - Ομιλία με "γκάζια" του Μάριου Ηλιόπουλου προς τους ποδοσφαιριστές
Μάριος Ηλιόπουλος
Newsit logo
Newsit logo