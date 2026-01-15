Εργκίν Αταμάν: Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ από τη Euroleague για το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμώρησε η Euroleague τον Έργκιν Άταμαν, για τις δηλώσεις που μετά το ντέρμπι με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακό στο “AT Center”, για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό (82-87) και τιμωρήθηκε βάση του άρθρου 24.2.c του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα με τιμωρήσουν τώρα από τη EuroLeague, όμως συγχαρητήρια στους τρεις διαιτητές. νομίζω πως θα είναι στον τελικό με αυτή τη διαιτησία. Δεν επηρεάστηκαν από τίποτα, τα έδωσαν όλα” είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο κόουτς του Παναθηναϊκού.

“Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball” τονίζεται στο χαρακτηριστικό σημείο της ενημέρωσης της Euroleague, για τις ποινές που επέβαλε.