Ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο

Ο Έλληνας πρωταθλητής απαθανατίστηκε σε μία τρυφερή στιγμή με τη νέα σύντροφό του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αφήσει τελείως πίσω το κεφάλαιο Πάουλα Μπαντόσα, έχοντας πλέον σχέση με μία γυναίκα από την Αμερική.

Η φετινή αγωνιστική σεζόν ήταν ιδιαίτερη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έκανε αρκετά πίσω βήματα στην καριέρα του, αδυνατώντας να βρει τον παλιό του καλό εαυτό.

Μεγάλη αλλαγή υπήρχε, όμως, και στην προσωπική του ζωή, με τον Έλληνα να τενίστα να κάνει άμεσα το επόμενο βήμα μετά τον οριστικό χωρισμό του με τον Πάουλα Μπαντόσα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο μίας γυναίκας από την Αμερική.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ο αθλητής φαίνεται να φιλάει τη συγκεκριμένα γυναίκα, μετά τον αγώνα τένις που έπαιξαν.

Η νέα σύντροφος του Τσιτσιπά δεν είναι επαγγελματίας αθλήτρια του τένις, απλά λατρεύει να παίζει το συγκεκριμένο σπορ.

Όλα αυτά την ώρα που οι αρχές ψάχνουν ακόμα αν ο Έλληνας τενίστας διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει διορία μέχρι την Παρασκευή (12/12/2025), προκειμένου να παραδώσει όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα, καθώς αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

