Ερυθρός Αστέρας – Φενερμπαχτσέ 79-73: Θρίαμβος των Σέρβων κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague και ελπίδες για εξάδα

Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 79-73 τη Φενερμπαχτσέ στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague και έφτασε τις 18 νίκες στη διοργάνωση.

Ο Μονέκε έκανε ονειρικό παιχνίδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, την ώρα που ο Μάκινταϊρ πλησίασε στο triple doyble, αφού είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Οι Τούρκοι είχαν σε κακό βράδυ τους Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ και δεν μπόρεσαν να πάρουν ακόμα μία νίκη, με την οποία θα έφταναν τις 20 σερί σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι Σέρβοι έφτασαν τις 18 νίκες και μπορούν να κοιτούν την εξάδα με ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό, που με τη νίκη επί της Ζαλγκίρις έφτασε τις 17 νίκες και είναι 10ος.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους παραμένει πρώτη με ρεκόρ 22-8 και θα ετοιμαστεί για το εξ’ αναβολής παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (17/03/26, 21:15).