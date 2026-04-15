Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν δέθηκαν βαριά τιμωρία από τη Euroleague για τα επεισόδια στο μεταξύ τους ντέρμπι

Τα επεισόδια αφορούσαν το ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής της Euroleague
Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν αναμετρήθηκαν για την 35η αγωνιστική της Euroleague, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη με 89-82. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι της Σερβίας έφεραν και πειθαρχικές κυρώσεις για τις δυο ομάδες του Βελιγραδίου.

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 50.000 ευρώ, ενώ θα δώσει έναν αγώνα με περιορισμό χωρητικότητας στο 80%, συμπεριλαμβανομένου και κλεισίματος συγκεκριμένων θυρών.

Οι κυρώσεις σχετίζονται με πολλαπλά περιστατικά που προκλήθηκαν από οπαδούς των “ερυθρολεύκων” του Βελιγραδίου. Από την πλευρά της, η Παρτίζαν δέχθηκε πρόστιμο 38.000 ευρώ, ενώ τιμωρήθηκε και με απαγόρευση παρουσίας φιλοξενούμενων οπαδών στο επόμενο παιχνίδι της, επίσης λόγω συμπεριφοράς των φιλάθλων της στην ίδια αναμέτρηση.

Για την 36η αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά με πρόστιμο 10.000 ευρώ, εξαιτίας χρήσης λέιζερ από την εξέδρα στον αγώνα απέναντι στην Παρί στην 36η αγωνιστική.

Οι αποφάσεις αυτές υπογραμμίζουν τη σαφή πρόθεση της διοργάνωσης να διατηρήσει αυστηρή στάση απέναντι σε φαινόμενα που πλήττουν την εικόνα και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ένταση κορυφώνεται ενόψει της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου.

