Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός ανάλυση: Η κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο και η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός τα έκανε… θάλασσα στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να φύγει ηττημένος (91-80) από τη Σερβία για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Το έργο του Ολυμπιακού ήταν εξαρχής πολύ δύσκολο στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αγωνίζεται με σημαντικές απουσίες στις θέσεις των γκαρντ. Ωστόσο, οι Πειραιώτες στάθηκαν εξαιρετικά στο Βελιγράδι για τρία δεκάλεπτα και θα μπορούσαν να είχαν φύγει με το διπλό από τη Σερβία, αν δεν έχαναν το μυαλό τους στο τέταρτο δεκάλεπτο.

“Ήμασταν μπροστά με 12 πόντους και έπρεπε απλά να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε βιαστικοί στις αποφάσεις μας και στα σουτ που παίρνουμε. Έπρεπε να έχουμε υπομονή για να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και όχι να εκτελούμε στα πρώτα 6″, 8″ ή 10” της επίθεσης.

Δεν το κάναμε αυτό και δώσαμε στον Ερυθρό Αστέρα την αυτοπεποίθηση να επιστρέψει στο ματς, μέσα από κλεψίματα, ριμπάουντ και καλούς διαδρόμους για transition. Τελικά έγινε ένα κλειστό παιχνίδι, αλλά έπρεπε να είμαστε πιο σταθεροί στην τέταρτη περίοδο. Βασικά με τον τρόπο που εκτελούσαμε στην επίθεση, δώσαμε στον αντίπαλο πολλές ευκαιρίες για να χτυπήσει στον αιφνιδιασμό”, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, περιγράφοντας ακριβώς τα αίτια της ήττας του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 60-48 στο 26′ και στη συνέχεια έχασε το μυαλό του, με τον Ντόρσεϊ να παίρνει πολλά βιαστικά σουτ και τον Ερυθρό Αστέρα να καταφέρνει να μειώσει σε 59-65 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Τα χειρότερα, όμως, ήρθαν μετά για τους Πειραιώτες, οι οποίοι τα έκαναν όλα λάθος στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Έμειναν για τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ και είδαν τον Ερυθρό Αστέρα να ξεφεύγει ξαφνικά με 72-65 στο 34′.

Οι Πειραιώτες δεν παράτησαν το παιχνίδι και έμειναν στη διεκδίκηση του μέχρι και το 37′ (79-77). Εκεί, ο Ολυμπιακός έπαθε νέο μπλακ άουτ, δέχθηκε σερί 7-0 (86-77) και δεν είχε άλλο χρόνο για να επιστρέψει στο ματς, φεύγοντας με σκυμμένο το κεφάλι από το Βελιγράδι.

Κέρδος ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι στη Σερβία, αλλά κέρδισε τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ντεφορμέ τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις, αποδεικνύοντας γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

O ηγέτης του Ολυμπιακού έμεινε στο παρκέ για 34 λεπτά και σημείωσε 29 πόντους με 5/6 βολές, 6/7 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ είχε ακόμα 8 ριμπάουντ.

Με 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε τη διαφορά για τους Πειραιώτες, αλλά η υπέροχη εμφάνιση του δεν στάθηκε αρκετή για να χαρίσει τον Ολυμπιακό τη νίκη.